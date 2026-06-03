Megakentin ulaşım ağına altın bir halka daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılış tarihini resmen duyurdu.
İstanbul’da yeni metro hattının tarihi belli oldu: Bakan açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılış tarihini resmen duyurdu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Bakan Uraloğlu, dünyanın en uzun ring hatlarından biri olacak 69 kilometrelik dev projenin yeni etabında sona gelindiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Uraloğlu, projenin heyecanla beklenen yeni etabına dair net bir tarih verdi. Gayrettepe’den Halkalı’ya kadar uzanan 69 kilometrelik hattın daha önce 17,5 kilometrelik kısmını tamamladıklarını hatırlatan Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı
"Dünyanın en büyük rinklerinden biri Gayrettepe’den Halkalı’ya kadar giden 69 km hat. Biz bunun 17,5 km hattını bitirmiştik. Bu ayın sonuna doğru, büyük ihtimalle 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla açılışını gerçekleştireceğiz."
Ulaştırma Bakanlığı, bu dev projeyi Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı olmak üzere iki ayrı bölüm halinde planladı.
Projenin şu ana kadar tamamlanan aşamaları ise şöyle:
Kağıthane - İstanbul Havalimanı Etabı: 22 Ocak 2023’te hizmete girdi.
Kağıthane - Gayrettepe Etabı: 29 Ocak 2024’te yolcu alımına başladı.
Yeni etabın da işletmeye alınmasıyla birlikte, hat adeta İstanbul ulaşımının ana omurgası haline gelecek.
Yolcular, tek bir hat üzerinden şehrin dört bir yanındaki diğer metrolara ve banliyö hatlarına aktarma yapabilecek.