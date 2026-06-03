İstanbul’da yeni metro hattının tarihi belli oldu: Bakan açıkladı

"Dünyanın en büyük rinklerinden biri Gayrettepe’den Halkalı’ya kadar giden 69 km hat. Biz bunun 17,5 km hattını bitirmiştik. Bu ayın sonuna doğru, büyük ihtimalle 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla açılışını gerçekleştireceğiz."