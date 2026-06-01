Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Özel Temsilcisi olarak da görevlendirilmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barrack, yeni görevini üstlenmekten gurur duyduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Barrack, açıklamasında Trump'ın liderliğine övgülerde bulunarak, onun yönetiminde özel temsilci olarak görev yapmaktan onur duyduğunu ifade etti.

"HİÇBİR SELEFİNİN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDI"

Trump'ın Orta Doğu'daki diplomatik yaklaşımına dikkat çeken Barrack, bölge liderleriyle kurduğu doğrudan ilişkilerin önemli sonuçlar doğurduğunu savundu.

Barrack, paylaşımında, "Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Amerikan dış politikasında önemli değişimlere öncülük ettiğini öne süren Barrack, bölgesel ortakların daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Trump ise daha önce yaptığı açıklamada Barrack'ın görevlerinde başarılı bir performans sergilediğini belirterek, Irak Özel Temsilciliği görevine atanacağını duyurmuştu.