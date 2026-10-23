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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelirken İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'den kötü haber geldi.

Sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün yokluğunda ilk 11'de görev alan Miretti, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

FABIO MIRETTI OMZUNDAN SAKATLANDI

Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin 39. dakikasında Crystal Palace futbolcusu Daichi Kamada ile ikili mücadeleye giren Fabio Miretti, pozisyonun ardından yerde kaldı.

Omzundan sakatlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, yerden kalkamayınca teknik direktör Vincenzo Italiano oyuncu değişikliğine gitti.

Miretti'nin yerine 39. dakikada Salih Özcan oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA MIRETTI'NİN SAKATLIK DURUMU

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün ardından Fabio Miretti'nin de sakatlanması, siyah-beyazlıların orta saha rotasyonunda yeni bir sorun oluşturdu.

İtalyan futbolcunun sakatlığının ciddiyeti ve sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BU SEZON 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş formasıyla bu sezon 7 resmi karşılaşmada görev alan Fabio Miretti, bunların 4'ünde Trendyol Süper Lig'de, 3'ünde ise Avrupa kupalarında sahaya çıktı.

23 yaşındaki futbolcunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.