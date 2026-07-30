Gerçekleşen buluşmada parti teşkilatlanmasından, yaklaşan kurultay takvimine ve sürpriz istifalara kadar siyasete yön verecek birçok kritik bilgi paylaşıldı.

Yeni Parti MYK üyeleri ve Önder Sav Meclis'te

Düzenlenen sohbet toplantısına YENİ Parti'nin üst düzey kurmayları tam kadro katılım gösterdi. Genel Sekreter Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan ile Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer toplantıda hazır bulundu. Ayrıca Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve dün CHP’den istifa edip YENİ Parti'ye geçtiğini resmen açıklayan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de gazetecilerin sorularını yanıtlayan isimler arasında yer aldı.

60 ilde örgütlenme bu hafta sonu bitiyor

Toplantıda söz alan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, teşkilatlanma süreci hakkında istatistiki veriler paylaştı. Aytekin, önümüzdeki hafta sonuna kadar 60 ilde, ilçeleriyle birlikte örgüt kurulumlarının tamamen bitmiş olacağını açıkladı. Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 21 ilde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Aytekin, bu bölgelere özel bir önem atfettiklerini ve çok daha güçlü bir yapılanmaya gideceklerini vurguladı. Aytekin, söz konusu bölgeden yoğun bir talep olduğunu; ailelerin, toplumun farklı kesimlerinin ve daha önce çeşitli partilerde görev almış isimlerin YENİ Parti ile görüşmek için sıraya girdiğini aktardı. Ayrıca, geçiş sürecinde il ve ilçe başkanlarına genel merkez düzeyinde tam destek verileceği belirtildi.

Kurultay takvimi için ekim ayı işaret edildi

YENİ Parti kurmayları, teşkilatlanma aşamasının hemen ardından kongre sürecini vakit kaybetmeden başlatmayı hedeflediklerini açıkladı. Kurultay takvimi süresini olabildiğince kısa tutmak arzusunda olduklarını belirten parti yetkilileri, örgütlenme biter bitmez takvimin ilan edileceğini duyurdu. Merakla beklenen büyük kurultayın gerçekleştirilmesi için ise Ekim ayı işaret edildi.

Yenimahalle belediye başkanı Fethi Yaşar sürprizi

Sohbet toplantısının en çok dikkat çeken açıklamalarından biri ise Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'den geldi. Şahin, başkent kulislerini hareketlendirecek çok net bir bilgi vererek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da kısa süre içinde CHP’den istifa edeceğini ve YENİ Parti saflarına katılacağını duyurdu.

Genel merkez binası ve kadın örgütlenmesinde son durum

Partinin kurumsal yapılanması ve fiziki mekanları hakkında da detaylar veren MYK üyeleri, genel merkez binasındaki tadilatların aralıksız devam ettiğini belirtti. Yaklaşık iki haftaya kadar genel merkeze geçiş yapmayı öngördüklerini belirten kurmaylar, binanın kademeli olarak hizmete açılacağını ve tüm tadilatların bitmesinin bir ayı bulacağını ifade etti. Toplantıya kısa bir süreliğine katılan Asu Kaya ise, kadın örgütlenmesi adına ayrı bir koldan yoğun bir süreç yürüttüklerini ve tüm teşkilatlanmayla eş zamanlı bir çalışma içinde olduklarının altını çizdi.

'Şeffaf, çözüm odaklı ve empatik siyaset dönemi'

Toplantının son bölümünde YENİ Parti'nin temel siyaset felsefesi ele alındı. Kurmaylar, basın kuruluşları ve tüm meslek örgütleriyle şeffaf ve kesintisiz bir diyalog halinde olacaklarının sözünü verdi. Partinin siyasi çizgisi; "Toplumu dinleyen, empati kuran, şeffaf, çözüm odaklı ve hamaset yerine samimiyeti öne çıkaran bir siyaset" anlayışı olarak formüle edildi. Son olarak, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine yönelik yaşanan sorunlara sıkça değinilerek; YENİ Parti’nin bu tahribata karşı hem sahada hem de siyaset arenasında güçlü bir mücadele vereceği yinelendi.