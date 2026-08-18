Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'te ana muhalefet partisi unvanını almasıyla birlikte, TBMM Ana Binası'nda yer alan grup odalarının dağılımı Meclis'in tatile girmesiyle yeniden belirlendi. Yapılan yeni düzenlemede, merhum Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı sıfatıyla yıllarca kullandığı tarihi odaların YENİ Parti grubuna tahsis edilmesi CHP yönetiminin sert tepkisine yol açtı.

"ASGARİ NEZAKET KURALLARINA UYULMADI"

CHP’li kaynaklar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni oda dağılımını yaparken asgari nezaket kurallarını gözetmediğini öne sürdü. Partinin kurumsal kimliğine vurgu yapan kaynaklar, "CHP için önemli olan odalar, mevkiler, makamlar değil, içinde çalışan insanlar" değerlendirmesinde bulundu.

"ARKA KAPI DİPLOMASİSİ ÇALIŞTIRILDI"

Süreçte kendilerine hiçbir görüş sorulmadan adım atıldığını belirten CHP’li kaynaklar, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"CHP son genel seçimlerden milletin iradesiyle ikinci parti olarak çıkmıştır. CHP’nin kurumsal kimliği devam etmektedir. Ayrılan YENİ Parti’dir. Meclis Başkanının yetkisini kullanırken ‘Milletvekili sayısı azaldığı için şu anda size ait olan alanı daraltmak durumundayız’ diyerek, CHP Grup Yönetimine CHP’nin kullandığı hangi alanları muhafaza etmeyi tercih ettiklerini sormadan karar alması yanlıştır."

"ANADOLU TABİRİYLE: EVDEN GİDEN DAMADIN KAPIYI SIRTLAMASI..."

Kararın alınış biçimini ve YENİ Parti'ye yapılan tahsisi eleştiren kaynaklar, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un tutumunu bir Anadolu deyimiyle özetledi:

"Meclis Başkanının CHP’nin tarihsel izdüşümlerini taşıyan grup odalarını YENİ Parti grubuna arka kapı diplomasisini çağrıştıran bir tutumla tahsis etmesi, kimlerin kimlerle beraber olduğunu bir defa daha göstermiştir. Anadolu tabiriyle TBMM Başkanı ‘Evden giden damadın kapıyı sırtlamasına’ izin vermiştir."