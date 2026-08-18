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2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden seçilerek Meclis’e giren İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun partiyi feshetme kararının ardından AK Parti’ye geçti.

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Bilici, transferinin ardından yaptığı ilk açıklamayla dikkat çekti.

Bilici, Haberler.com’a yaptığı değerlendirmede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert ifadeler kullandı.

“DESTEK VERDİĞİM İÇİN PİŞMANIM”

2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Bilici, Kılıçdaroğlu’na destek verdiği için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Bilici, Altılı Masa sürecinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı görevi verilmesine ilişkin yapılan mutabakatın diğer parti liderlerinden ve kamuoyundan gizlenmesini eleştirdi.

Bilici, “Zihin dünyama çok uzak olan Zafer Partisi'nin genel başkanına İçişleri Bakanlığı gibi bir görevin verileceği yönünde mutabakata varılması, bunu imza altına almaları ve yine bunu Altılı Masa'nın bileşenleri olan siyasi partilerin genel başkanlarından ve kamuoyundan gizlemiş olmaları elbet ki pişmanlık yaratmıştır” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN SEÇİMİ KAYBETMESİNE “HAYIRLI OLMUŞ” DEDİ

Bilici, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamamasına ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Seçim sürecindeki gelişmeleri hatırlatan Bilici, Kılıçdaroğlu ile dönemin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan görüşmede ortaya çıkan mutabakatın Altılı Masa’daki diğer liderlerden habersiz olmasını eleştirdi.

Bilici, bu gelişmeler nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamamasını “hayırlı olmuş” sözleriyle değerlendirdi.

CHP LİSTESİNDEN MECLİS’E GİRMİŞTİ

Mustafa Bilici, 2023 genel seçimlerinde CHP’nin Altılı Masa kapsamındaki milletvekili kontenjanı üzerinden İzmir’den milletvekili seçilmişti.

Seçim döneminde CHP listelerinden Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti gibi partilerden isimlerin aday gösterilmesi kamuoyunda ve CHP tabanında tartışmalara neden olmuştu.

Bilici ise Gelecek Partisi’nin feshedilmesinin ardından siyasi yoluna AK Parti çatısı altında devam etme kararı aldı.