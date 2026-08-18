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Ünlü ressam İbrahim Çallı'nın 1926 yılında kaleme aldığı ve 12 Eylül darbesi sürecinde Ankara Yarıaçık Cezaevi'nde bulunduğu öne sürülen 140x140 santimetre boyutlarındaki tarihi Atatürk portresi parlamentonun gündemine girdi. Oda TV'nin özel haberine göre; Ressam Hasan Pekmezci’nin, söz konusu tablonun 2 Ocak 1948 tarihinde 384 demirbaş numarasıyla ıslahevi envanterine kaydedildiğini ve günümüzde nerede olduğunun bilinmediğini iddia etmesi üzerine YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen harekete geçti. Ösen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vererek eserin akıbetini ve olayla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

BAKAN ERSOY: ENVANTER KAYITLARINDA RASTLANMADI

Soru önergesine resmi yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iddialara konu olan tablonun Bakanlık arşivlerinde yer almadığını bildirdi. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile bakanlığa bağlı müze, koleksiyon ve depoların envanter kayıtlarında kapsamlı bir tarama yapıldığını belirten Ersoy, tablonun geçmiş dönemler de dahil olmak üzere kurum kayıtlarında hiç bulunmadığını aktardı.

SORUŞTURMA AÇILMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Bakan Ersoy cevabında, yapılan incelemeler sonucunda bahsi geçen eserin genel müdürlük bünyesindeki müze veya depoların envanterinde hiçbir zaman yer almadığına dair bilgi ve belgelere ulaşıldığını kaydetti. Ersoy, eserin resmi envanterlerde hiç kayıtlı olmaması sebebiyle Bakanlık kanadında herhangi bir adli veya idari soruşturma açılmasını gerektirecek bir hukuki durumun doğmadığını vurguladı.