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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

Belediye meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP'den istifa etti.

AKP'ye kaılan 6 belediye meclis üyesine düzenlenen törenle parti rozetleri takıldı.

SİYASETTE KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Gerçekleşen bu kitlesel geçiş, Gölbaşı Belediye Meclisindeki sandalye dağılımını ve karar alma süreçlerini doğrudan etkileyecek bir nitelik taşıyor.