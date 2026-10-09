CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i istifaya davet etti.

Sarı'nın açıklamaları şöyle:

Sayın Bakan, siz bunları gördünüz. Manipülasyon yapılmayı gördünüz, yapıldığını gördünüz. Peki bununla ilgili niye müdahale etmediniz? Eğer müdahale etmedi iseniz, yetkilerinizi kullanarak bu müdahaleyi gerçekleştirmedi iseniz o zaman sorumluluğunuzu yerine getirmediniz demektir ve istifa etmeniz gerekir. Ben buradan Sayın Bakanı istifaya çağırıyorum. Ama meselenin bir başka boyutu daha var. Eğer bunu gördüyseniz ve gördükten sonra da müdahale etmek istediyseniz, isteyip de müdahale edemediyseniz o zaman da kifayetsiz kaldığınız için istifa etmeniz gerekir. O koltuğu bırakmanız gerekir. Ha müdahale edemediğiniz durumda müdahale etmenizi engelleyen şey ne oldu? Burada bir siyasi motivasyon mu var? Bunu engelleyenler kimler? Bunları da açıklamanız gerekir.