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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılmadığı toplantı, Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında, Fuar Kültürpark Alanı'ndaki Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Başkanvekili Özuslu, Meclis'in tarihin en kalabalık günlerinden birini yaşadığını belirterek yeterli çoğunluğun bulunduğunu bildirdi ve toplantıyı açtı.

Ardından Yeni Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı konuların ele alınmasını talep etti.

Özkan, konuşmasında AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki göstererek İzmir halkının iradesinin yok sayıldığını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter de "dargın, üzgün ve de kızgın olduklarını" ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise Meclis'te belediye başkanlarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis'te İzmir'i konuşmamız gerekiyor. Belediye başkanları da milletvekilleri de anayasal hakları olarak değişiklikler yapabiliyor. İYİ Partide siyasete başlamış Yeni Partiye gelen Ümit Özlale için seçmen iradesi olmuyor. DEVA Partisi'nin il başkanlığı yapmış, o gün kurduğunuz ittifaklardan kaynaklı CHP'lilerin oyunu alan, DEVA Partisi'nden CHP'ye gelen ve Yeni Partiye geçen bir hanımefendi kabul, ancak bugün suç ve günah Cemil Tugay'da mı?"

Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı gün düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5,5 dakika boyunca Tugay'ı ayakta dinlediğini belirten Yıldız, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Cemil Bey'i aday gösterirken eleştirdikleri, yok saydıkları pek çok konuyu bugün babasına ve annesine varan hakaretleri bir İzmirli olarak hayretle izliyorum. Sonuçlar üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Oysa nedenler üzerinden bir siyaset yapma anlayışından gelen bir davanın mensubuyum. Biz bir sorun çıktığında nedenine bakarız. O nedenler üzerinden çözüme odaklanırız. Sonucu doğuran faktörleri ortadan kaldırmak için çalışırız, gayret gösteririz ve sonuç alırız. 25 yıllık AK Parti iktidarlarının başarısındaki temel neden budur. Bu Meclis'te çok defa konuşmalar yaptık. 2,5 yıl boyunca kararların yüzde 96'sına oy birliği yaptık. Biz kentsel dönüşüm sorunundan vazgeçmedik. Büyükşehir belediyemizin hizmet binası olmamasına dertleniyoruz. O gün de dertlendik. Vadedilen işler içerisinde deniz taksiyi o gün de konuştuk bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Portakal Vadisi'nden, Körfez'den, ulaşım problemine kadar hepsini gündem yaptık."

Yıldız, partilerine katılım için hırsızlığa ve yolsuzluğa bulaşmamış olmayı kriter olarak belirlediklerini, Cemil Tugay'ın da son 25 yılda yönetilemez hale geldiğini savunduğu belediyecilik anlayışına son vermek amacıyla partilerine katıldığını söyledi.

Daha sonra istifa eden başkanvekillerinin yerine yeni başkanvekillerinin seçimi yapıldı.

İZBAN'DA 90 DAKİKA AKTARMA ÜCRETSİZ OLACAK

Meclis gündeminde, İZBAN'ın 16 Ekim itibarıyla İzmirim Kart'ın 90 dakika aktarma uygulamasına dahil edilmesini sağlayacak protokol de yer aldı.

Öneri doğrultusunda, İZBAN'da aktarma hakkı bulunmadığını belirten mevcut kararın ilgili ifadesinin kaldırılması ve aktarmalı ulaşımda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasındaki gelir paylaşımının düzenlenmesi öngörüldü. Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı 90 dakika uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak. Yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.