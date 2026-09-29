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Kaynak: Haber Merkezi

CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den seçilen toplam 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Katılım töreni, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirildi.

Yeni katılan belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

CHP'DEN 5 BELEDİYE BAŞKANI

CHP'den seçilen 5 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı:

Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan

Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN 3 İSİM

Yeniden Refah Partisi'nden seçilen 3 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı:

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca

Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu

İYİ PARTİ'DEN 1 BELEDİYE BAŞKANI

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. Böylece üç farklı partiden seçilen toplam 9 belediye başkanının AK Parti'ye geçişi gerçekleşti.