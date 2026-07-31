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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Şalpazarı İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe başkanı olarak 1 Ekim 2025 tarihinde yapılan 39.olağan kongre sonucunda mevcut başkan ile yarışan Erdal Kandil 59 delegeden oy kullanılan 58 delegenin 30 oyunu alarak Şalpazarı CHP yeni İlçe başkanı olarak demokrasi sandığından çıkmış ardından yapılan incelemelerin ardından (YSK) Yüksek Seçim Kurulunu incelemesi sonucunda mazbatasını alarak yol arkadaşları ile beraber saha çalışmalarına başlamıştı.

Yurt Genelinde Olduğu Gibi Şalpazarı CHP'de İstifalar Gerçekleşti; Yurt genelindeki siyasi hareketlilik Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde siyasi gündemin hareketlendiren gelişmeler yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Erdal Kandil ve İlçe yönetimi bulundukları Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiği öğrenildi.

Trabzon Şalpazarı İlçesindeki siyasi hareketliliğin ardından İlçe teşkilatı olarak CHP’den Başkan Erdal Kandil ve yönetim kurulu istifa ederek Özgür Özel Liderliğinde kurulan ‘’ YENİ PARTİ’’ saflarına katılma kararı aldılar.

Başkan Erdal Kandil’den İlçe Basını Bilgilendirmesi; Şalpazarı İlçemizde bundan böyle ‘’YENİ PARTİ’’ çatısı altında hizmet vereceğiz. Şalpazarı İlçemiz de farklı bir siyaset anlayışımız ile saha çalışmalarını yürütecek lerini belirtti.

Başkanlar YENİ PARTİ’ de Toplandı; Ayrıca Trabzon Meydan Parkında düzenlenen Basın açıklamasında ‘’YENİ PARTİ’’ katılımları kamuoyu ile paylaşıldı. Trabzon Meydan Park’ta Basın Bilgilendirilmesine Şalpazarı YENİ PARTİ İlçe Başkanı Erdal Kandil’in yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem’de CHP’ den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldıkları belirtildi.

Trabzon’da yanı sıra siyasi hayatına İYİ Parti’de başlayan, ardından 12 Kasım 2024’de CHP’ye geçen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da CHP’den istifa eden belediye başkanları arasında yer aldı.

Bıyık, Kaya ve Erdem gibi siyasi hayatına Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı. Belediye başkanıyla birlikte meclis üyeleri ve ilçe teşkilatından çok sayıda isim de toplu olarak istifalarını sundu.

Şalpazarı YENİ PARTİ İlçe Başkanı Erdal Kandil yaptığı İlçe Basın Bilgilendirmesinde Kireç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binada tadilat çalışmalarına hız verdiklerini önümüzdeki günlerde Şalpazarı YENİ PARTİ İlçe binamız hazır hale gelecek ardından da partimize üye kayıtlarımızı başlayacağız dedi. Başkan Kandil ben inanıyorum Şalpazarı İlçemizde kayıtlar başladığında özgür iradesiyle partimize katılım sağlayacaklardır.

Haber ekibi olarak Şalpazarı YENİ PARTİ İlçe Başkanına hayırlı olsun dileklerinde bulunuyoruz.