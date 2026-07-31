Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Temmuz 2026)

Dün tekrardan 4 bin 120 dolarlara kadar bir yükseliş gerçekleştiren ons altın, yeniden dibi boyladı. Yüzde 1,12 düşüş yaşayan ons altın anlık olarak 4 bin 74 dolardan işlem görüyor. Ons altın tarafındaki yükselişin 4 bin 120 ile 4 bin dolar arasında sıkıştığı göze çarpıyor. Ancak FED tarafından faiz indirimi için verilen mesajlar piyasalar için olumlu yönü işaret ediyor.