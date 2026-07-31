Fed'in politika faizini sabit bırakması ve İran’a yönelik yeni ABD saldırılarının güvenli liman talebini artırmasıyla sınırlı bir yükseliş gösteren altın tarafında sert oynaklık son günlerde dikkat çekiyor. Fakat bunun karşısında güçlenen dolar, yükselen tahvil faizleri ve petrol kaynaklı enflasyon riski altının yükselişini sınırlıyor.
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (31 Temmuz 2026)
Fed’in faiz kararı ve Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda dalgalanma yarattı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...Süleyman Çay
ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktığını açıkladı. Karara üç kurul üyesi karşı çıkarak enflasyon baskısı nedeniyle 25 baz puanlık faiz artışı yapılmasını talep etti.
Faizin değiştirilmemesi, faiz getirisi sunmayan altın açısından destekleyici olurken, bu artış bir anda sert düşüşle tepki gösterdi. Altın tarafında yaşanan oynaklık ise piyasada dikkat çekti. Ancak kurul içindeki görüş ayrılığı ve Fed’in sonraki adımına ilişkin belirsizlik, eylül toplantısına kadar fiyatlarda dalgalanmanın sürebileceğine işaret ettiği de ortada.
ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıklaması, altını destekleyen bir diğer gelişme olurken bölgede yeniden artan gerilim, enerji tesisleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğine ilişkin riskleri gündeme getirirken yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.
Bugün ise piyasalarda altın, petrol tarafında düşüşler gözlemlenirken, dolar cephesinde güçleniş göze çarpan unsur oldu.
Dün tekrardan 4 bin 120 dolarlara kadar bir yükseliş gerçekleştiren ons altın, yeniden dibi boyladı. Yüzde 1,12 düşüş yaşayan ons altın anlık olarak 4 bin 74 dolardan işlem görüyor. Ons altın tarafındaki yükselişin 4 bin 120 ile 4 bin dolar arasında sıkıştığı göze çarpıyor. Ancak FED tarafından faiz indirimi için verilen mesajlar piyasalar için olumlu yönü işaret ediyor.
Aynı şekilde serbest piyasada gram altın fiyatları da dünkü yükselişin ardından yüzde 0,88 düşüş yaşayarak 6 bin 220 TL’den işlem görüyor. FED kararı ile gram altındaki rakamlar 6 bin 280 TL üzerini görmüştü.
Kapalıçarşı altın fiyatları da haftanın son iş gününde kırmızı renkle uyandı. Yüzde 0,40 oranında düşüş yaşayan Kapalıçarşı altın fiyatlarında saat 07.14’de son durum ise şu şekilde;
Gram Altın
Alış Fiyatı: 6.110,90 TL
Satış Fiyatı: 6.225,01 TL (Değişim: -0,40)
Gün İçi Düşük: 6.219,76 TL
Gün İçi Yüksek: 6.281,14 TL
Kapanış: 6.250,24 TL
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 10.017,00 TL
Satış Fiyatı: 10.163,00 TL (Değişim: -0,40)
Gün İçi Düşük: 10.154,00 TL
Gün İçi Yüksek: 10.254,00 TL
Kapanış: 10.204,00 TL
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 20.034,00 TL
Satış Fiyatı: 20.325,00 TL (Değişim: -0,40)
Gün İçi Düşük: 20.308,00 TL
Gün İçi Yüksek: 20.508,00 TL
Kapanış: 20.407,00 TL
Tam Altın
Alış Fiyatı: 39.939,00 TL
Satış Fiyatı: 40.464,00 TL (Değişim: -0,40)
Gün İçi Düşük: 40.430,00 TL
Gün İçi Yüksek: 40.829,00 TL
Kapanış: 40.628,00 TL
Dolar TL tarafında gece yarısı yüzde 0,43 sert yükseliş ile 47 TL 51 satış fiyatına kadar geldiği kaydedildi. Dolar TL’deki yükselişin nedeni olarak ise savaş baskısı ile pek çok ülkenin dövize kaçmasının neden olduğu uzmanlar tarafından aktarılıyor.
Brent ham petrol tarafında ise son günlerde yaşanan sert düşüşün ardından dün sabah saatlerinde 89,48 dolar bandında işlem alıyordu. Ancak bu sabah saatlerinde bir günde petrol tarafında yüzde 5,26 varan bir düşüş gözlemlendi. Anlık olarak petrol 85,59 dolarda işlem kaydediyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.