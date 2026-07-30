Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu

YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu

Özgür Özel’in vatandaşlara yaptığı destek çağrısının ardından YENİ Parti’nin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte yoğun destek geldi. YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, 31 bin 934 vatandaştan gelen bağış miktarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu - Resim: 1

YENİ Parti’nin dayanışma kampanyasına vatandaşlardan büyük destek geldi.

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YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu - Resim: 2

YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kampanyanın ilk 24 saatindeki bağış rakamlarını duyurdu.

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YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu - Resim: 3

Ceylan’ın paylaştığı bilgilere göre ilk 24 saatte 31 bin 934 vatandaş toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulundu.

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YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu - Resim: 4

Ceylan, bağış yapan vatandaşlara teşekkür ederek kampanyaya ilişkin bilgilerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.

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YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu - Resim: 5

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin yalnızca yurttaşların desteğiyle yoluna devam ettiğini belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu.

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YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu - Resim: 6

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tarladaki buğdayının gelirini teklif eden amcamızın, ‘Sana otobüs de alacağız’ diyen teyzemizin destekleriyle ayaktayız. Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur.”

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YENİ Parti’ye 24 saatte rekor bağış… Özel’in “destek” çağrısı karşılık buldu - Resim: 7

“ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ”

Ceylan ayrıca 2026 yılında siyasi partilere yapılan hazine yardım miktarlarını da paylaştı. Yeni Parti'nin hazine yardımından yararlanma hakkı bulunmuyor.

Kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür eden Ceylan, bağışlara ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.

Partinin vatandaşların desteğiyle büyümeye devam edeceği belirtilirken, bağış yapmak isteyen vatandaşlara yalnızca resmi bağış sayfasını kullanmaları çağrısı yapıldı.

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