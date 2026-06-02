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CHP’de yerel yönetimlere yönelik yeni bir denetim süreci başlatılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacağı belirtiliyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni sistemle birlikte, yalnızca hakkında iddia bulunan belediyeler değil, CHP’li tüm belediyelerin incelemeye alınacağı ifade ediliyor.

TÜM BELEDİYELERE KAPSAMLI İNCELEME

Yerel yönetimler ve hukuk alanında uzman isimlerden oluşacak bir ekibin, belediyelerde mali ve idari süreçleri düzenli olarak denetleyeceği aktarılıyor. Amaç, olası riskleri önceden tespit ederek müdahale etmek olarak açıklanıyor.

“ÖNLEYİCİ DENETİM” VURGUSU

Parti kaynakları, uygulamanın kriz ortaya çıktıktan sonra değil, oluşmadan önce önlem almayı hedeflediğini belirterek, “Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım” değerlendirmesinde bulunuyor.