Gazeteci Mustafa Balbay, TV100 canlı yayınında CHP'nin kapatılmasının ortak bir duruş çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine CHP yönetiminden tepkiler art arda geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski İzmir Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay'ın CHP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine ilişkin, "Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel değerlerini ve altı okunda vücut bulan ilkelerini yok sayanlar, kişisel menfaatleri uğruna şirazesinden çıkarak hangi zihniyete hizmet ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Varlıklarını borçlu oldukları bu değerleri hiçe sayanlara en güçlü cevabı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve onun tarihsel sorumluluğuna sonuna kadar sahip çıkan Türk milleti verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin kişisel hesabına, hevesine ya da siyasi çıkarına feda edilemez." ifadelerini kullandı.

EKREM BEY VE ÖZGÜR BEY'İN HANGİ EYLEMİ SİZİ ÇİZGİDEN SAPTIRDI?

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından Alev Coşkun'a sert sözlerle yüklendi. Cumhuriyet Gazetesi'nin çizgisinden saptığını belirten Fırat, "CHP'nin kapatılmasının size ve gazetenize nasıl bir faydası olabilir" dedi.

Ali Haydar Fırat'ın açıklaması şöyle: