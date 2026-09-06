Gazeteci Mustafa Balbay, TV100 canlı yayınında CHP'nin kapatılmasının ortak bir duruş çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine CHP yönetiminden tepkiler art arda geldi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski İzmir Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay'ın CHP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine ilişkin, "Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel değerlerini ve altı okunda vücut bulan ilkelerini yok sayanlar, kişisel menfaatleri uğruna şirazesinden çıkarak hangi zihniyete hizmet ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Varlıklarını borçlu oldukları bu değerleri hiçe sayanlara en güçlü cevabı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve onun tarihsel sorumluluğuna sonuna kadar sahip çıkan Türk milleti verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin kişisel hesabına, hevesine ya da siyasi çıkarına feda edilemez." ifadelerini kullandı.
EKREM BEY VE ÖZGÜR BEY'İN HANGİ EYLEMİ SİZİ ÇİZGİDEN SAPTIRDI?
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından Alev Coşkun'a sert sözlerle yüklendi. Cumhuriyet Gazetesi'nin çizgisinden saptığını belirten Fırat, "CHP'nin kapatılmasının size ve gazetenize nasıl bir faydası olabilir" dedi.
Ali Haydar Fırat'ın açıklaması şöyle:
SAYIN ALEV COŞKUN’A AÇIK ÇAĞRI… Sevgili @cumhuriyetgzt1 ve Cumhuriyet Vakfı; Yazarınız Mustafa Balbay, “CHP kapatılmalıydı” diyor… Sayın Alev Coşkun, Siz bu partide milletvekilliği ve bakanlık yaptınız. Nice Cumhuriyet yazarı gibi, siyasal yaşamınızın önemli bir bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında geçirdiniz. Şimdi size çok basit bir soru soruyorum: Her koşulda Cumhuriyet Gazetesi’ne sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması, gazetenize ve bugün desteklediğiniz siyasi anlayışa nasıl bir yarar sağlayacaktır? Açıklayın, bilelim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve partimize yönelik bu düşmanca tutumun sebebi nedir? Kime, neyin diyetini ödüyorsunuz? Kime, hangi sözleri verdiniz? Cumhuriyet Gazetesi’nin yayın çizgisindeki bu büyük değişimin sebebi nedir? Yazarlarınız, manşetleriniz ve haberleriniz uzun zamandır Cumhuriyet’in tarihsel çizgisiyle bağdaştıramadığımız bir tutum içinde. Şimdi bunun da ötesine geçilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmış olması gerektiğinin savunulabildiği bir noktaya gelinmiştir. Anketler yayımlayıp “CHP bitti” algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz. İstediğiniz olmayınca şimdi de CHP’nin kapatılması gerektiğini savunuyorsunuz. Soruyorum: Bu tavır Cumhuriyet Gazetesi’nin tarihiyle bağdaşıyor mu? Gazetecilik ahlakıyla bağdaşıyor mu? Yunus Nadi’nin Cumhuriyet’iyle bağdaşıyor mu? Partimizin Alev Abisi; CHP’nin size nasıl bir zararı olmuş olabilir? Yıllardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun size ve Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği desteği hangi genel başkan verdi? Üstelik bunları bize anlatan sizdiniz. Zor zamanlarda verilen desteği, gösterilen dayanışmayı, kurulan dostluğu bize siz anlattınız. Ah be Alev Abi… Ekrem Beyin ve Özgür Beyin hangi tavrı, hangi söylemi, hangi eylemi, hangi politik duruşu sizi bu kadar etkiledi? Benim 11 yaşındaki oğlum Deniz kadar Atatürk ve devrim bilgisi olmayanların peşine koskoca Cumhuriyet Gazetesi’ni neden taktınız? Cumhuriyet’in yüz yıllık hafızasını, devrimci geleneğini ve tarihsel ağırlığını hangi siyasi hesabın arkasına bıraktınız? Nedir bu ödeye ödeye bitiremediğiniz diyet? Sayın Alev Coşkun, Partimize ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, etikle, ahlakla ve vicdanla bağdaştıramadığımız bu saldırılara asla seyirci kalmayacağız. Partimizi savunacağız. Genel Başkanımızı savunacağız. Ve size rağmen Cumhuriyet Gazetesi’ni de savunacağız. Çünkü mesele kişilerden büyüktür. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir parti değildir. Atatürk’ün partisidir. Kurtuluşun ve kuruluşun siyasal örgütüdür. Cumhuriyet devriminin taşıyıcı kolonlarından biridir. Cumhuriyet Gazetesi de herhangi bir gazete değildir. Adını taşıdığı Cumhuriyet’in aydınlanma, bağımsızlık ve devrimci birikiminin tarihsel hafızalarından biridir. O halde şimdi çok açık bir biçimde soruyorum: Neden Atatürk’ün, Cumhuriyet’in ve halkın partisinin kapatılmış olması gerektiğini savunan bir anlayış Cumhuriyet Gazetesi’nde varlığını sürdürebiliyor? Ve asıl soru şudur: CHP olmadan Cumhuriyet; Cumhuriyet’in kurucu değerleri olmadan Cumhuriyet Gazetesi var olabilir mi? Biz hem Cumhuriyet Halk Partisi’ne hem de Cumhuriyet Gazetesi’nin tarihsel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.