CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Özgür Özel yönetimine yüklendi. Altı oklu rozetin falçatayla söküldüğünü öne süren Öztrak, şunları söyledi:

Partimizden ayrılırken örgüt binalarını nasıl tahrip ve talan ettiğinizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar partimizden neden nefret ettiğinizi bir söyleyin! Meclis Grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğinizi kamuoyuna bir izah edin. Milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi itirazı için toplanan imzaları rızaları dışında kullanarak, grubumuzun bankadaki parasına katakulliyle nasıl çöktüğünüzü de açıklayın! Açıklayın da milletimiz sizin gerçek yüzünüzü görsün!