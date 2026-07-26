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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet törenine ücretli figüran getirildiği iddiasına ilişkin yapılan şikayetin ardından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, araştırmaların tamamlanmasından sonra şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı.

Sarıyer'de yapılan CHP etkinliğine, cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar ve bu kapsamda yapılan yayınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, müşteki vekilinin savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinden sonra soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yürütülen araştırmaların tamamlanmasından sonra şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.