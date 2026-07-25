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Kaynak: Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP üye katılım törenine farklı cast ajansları aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran getirildiği iddia edildi. Etkinlik öncesinde slogan provası yaptırıldığı ve bazı katılımcılara CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği belirtildi.

BirGün muhabiri Ebru Çelik'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurmasından sonra gerçekleştirilen rozet takma töreninin, yoğun katılım gerekçesiyle İstanbul Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ne alındığının duyurulduğu, ancak salonun cast ajansları üzerinden getirilen kişilerle doldurulduğu öne sürüldü. Çelik, kendisinin de etkinliğe figüran olarak katıldığını ifade ederken izlenimlerini paylaştı.

‘YAKLAŞIK 20 SERVİS KALDIRILDI’

Habere göre üç farklı cast ajansı, sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki Trump AVM önünde topladığı yüzlerce kişiyi yaklaşık 20 servis aracıyla tören alanına götürdü.

‘950 TL ÖDEME YAPILACAK’

Etkinliğe katılacak kişilere 950 TL ödeme yapılacağı duyurulurken tören öncesinde katılımcılara "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" ve "Kahraman Kemal" sloganlarının prova ettirildiği ifade edildi. Yaklaşık 50 erkeğe CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği, konuşmalar sırasında alkış ve sloganların cast direktörleri tarafından yönlendirildiği iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan, konuşmaların sürdüğü yaklaşık üç saat boyunca katılımcıların salondan ayrılmalarına izin verilmediği de belirtilirken etkinliğin ardından figüranların ücretlerini almak üzere cast ajansının ofisine götürüldüğü aktarıldı.

GÜRSEL TEKİN'DEN FİGURAN İDDİASINA YALANLAMA

CHP'li Gürsel Tekin, 950 liraya cast ajanslarından figuran getirildiği iddiasını yalanladı. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz Kimin Figüranısınız? Bugün gerçekleştirdiğimiz partimize katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu. Bugün açıklamış olduğum itirafçıların fotoğraflarını, itiraf belgelerini görmemek adına her zaman olduğu gibi yalan, yanlış, gerçek dışı ve iftira niteliğindeki haberlerinizle toplumu yanıltmak istemektesiniz. Sadece bu açıklamayla kalmayacağım. Pazartesi günü bu yalana ortak olan kirli medyanın tamamına karşı suç duyurusunda bulunacağım" sözlerini sarf etti.