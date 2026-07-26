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Kaynak: Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran "paralı figüran" iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekin, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak olayın bir "tuzak" olduğunu öne sürdü.

Tekin, "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Bu tuzak FETÖ vari bir yöntemdir. Partili olmak tamamen gönüllülüğe dayanır. Hiçbir kirli yapının içinde olmadık." dedi.

"PARALI FİGÜRAN" İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Tartışmalar, CHP'nin gerçekleştirdiği üye katılım törenine bazı kişilerin cast ajansları aracılığıyla günlük 950 lira karşılığında getirildiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesiyle başladı.

İddialarda, etkinliğe katılan bazı kişilerin siyasi programa değil, film veya reklam çekimlerinde figüran olarak görev alacaklarını düşündükleri öne sürüldü.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Gürsel Tekin, salona katılımın önceden kayıt alınarak planlandığını belirterek, salon kapasitesi nedeniyle isim listesi oluşturduklarını söyledi.

İddiaların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Tekin, "Bu kirli tuzağı kuran kim varsa sonuna kadar araştırılsın. Devletimizin savcıları gerçeği ortaya çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

"SALON KİRALAMAK SUÇ DEĞİL"

Etkinliğin düzenlendiği salon nedeniyle Sarıyer Belediyesi'nin de haksız şekilde hedef alındığını savunan Tekin, belediyenin salonunun ücret karşılığında kiralandığını belirterek eleştirilere tepki gösterdi.

MEDYAYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Basın toplantısında bazı medya kuruluşlarını da eleştiren Tekin, haberlerin organize bir operasyonun parçası olduğunu iddia etti. Açıklamasında, söz konusu haberlerin hazırlanış biçimine tepki göstererek iddiaların yargı tarafından araştırılması gerektiğini ifade etti.

"Paralı figüran" tartışmasına ilişkin soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve iddiaların yargı sürecinde nasıl değerlendirileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.