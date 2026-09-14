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CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, kurultay davası için temyiz başvurusundan geri çekildiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Müslim Sarı, şunları kaydetti:

"Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir.

Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır.

Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir."

NE OLMUŞTU?

CHP, 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından parti içinde "değişim" tartışması sürecine girdi. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde 38. Olağan Kurultay yapıldı. Kurultayın ikinci tur oylamasında, 13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu 636 oy alırken, değişimi destekleyen Özgür Özel 812 oy alarak partinin yeni genel başkanı seçilmişti.

21 Mayıs 2026'da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal kararı vermesi üzerine kurultay ve kurultayda alınan kararları yok hükmünde sayarak mevcut genel başkan Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi organlarını tedbiren görevden uzaklaştırdı. Kararla birlikte, 2023 öncesindeki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile o dönemin parti organlarının görevi devralmasına hükmedildi.

Kararın hemen ardından Özel, yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı.