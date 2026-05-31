CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrasında başlayan yönetim krizi derinleşiyor. Özgün Özel başkanlığında Meclis'te toplanan MYK sonrası Sözcü Zeynel Emre, açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararları nedeniyle partinin hukuken Temmuz 2020 kurultayına geri döndüğünü belirten Emre, acilen kurultay toplanmaması durumunda CHP'nin seçime girememe riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

"TEMMUZ 2026 İTİBARIYLA 6 YILLIK SÜRE DOLUYOR"

Mahkemenin son yerel seçimlerde birinci olan partiye yönelik bir "kumpas" kurduğunu öne süren Zeynel Emre, hukuki tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılındaki ve sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli son kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Siyasi Partiler Yasası ve tüzüğümüze göre en fazla 3 yılda bir kurultay yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez, bu çok açıktır. Temmuz 2026 itibarıyla bu 6 yıllık yasal süre dolacaktır. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur. Bir an evvel kurultay demeyen herkes bu işin sorumlusu olur."

Emre, kurultay sürecini başlatmak adına mahkeme kararının doğrultusunda yetkili olan delegelerden imzaları toplamaya başlayacaklarını duyurdu.

GRUP TOPLANTISI RESTİ: GENEL BAŞKANIMIZ NEREDE KONUŞURSA GRUP ORADADIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "grup toplantısı yapılmayacak" yönündeki çıkışına da meydan okuyan Emre, Salı günü Meclis'teki grup salonunda olacaklarını belirtti:

"Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel Başkanı'mız nerede konuşuyorsa grup toplantısı oradadır. Orası bizim salonumuz. Biz oraya gireceğiz, konuşmamızı yapacağız. Olması gereken bu. Bir anormallik olursa o zaman birlikte görmüş olacağız."

KILIÇDAROĞLU’NUN "FETÖ ARTIKLARI" İDDİASINA SERT YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği "FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür dilerim" açıklaması sonrası Özgür Özel’e yönelik organize bir sosyal medya saldırısı başlatıldığını belirten Emre, Özel'in geçmişteki mücadelesini hatırlattı. Özgür Özel'in Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi kumpas davalarında mağdur edilen askerleri Silivri'de, Hasdal'da ziyaret eden ilk isimlerden biri olduğunu vurgulayan Emre, Özel'in 15 Temmuz gecesi Meclis kürsüsünde sergilediği cesur duruşla her kesimin takdirini kazandığını ifade etti.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMASI

Açıklamasında eski Uşak Milletvekili ve mevcut Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialara da değinen Zeynel Emre, "Özkan Yalım, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan iken iki kez vekil adayı olmuştur. Bir soruşturma sonrası ortaya çıkan bir takım özel görüntüler sonrası kendisini ihraç ettik. Ortada o kadar çok yalan propaganda var ki" diyerek iddiaları yalanladı.