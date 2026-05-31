Birikimlerini Türk Lirası mevduat hesabında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için dikkat çeken bir kazanç tablosu ortaya çıktı.
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve piyasa dinamikleri doğrultusunda bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...Derleyen: Dilek Taşdemir
Yatırımcıların merakla araştırdığı "En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusunun yanıtı, bankaların 250 bin TL için sunduğu 32 günlük net getiri listesiyle belli oldu.
İşte zirveden başlayarak banka banka faiz oranları, aylık net getiriler ve vade sonunda elinize geçecek toplam tutarlar:
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Aylık Net Getiri: 9.173,97 TL
Vade Sonu Tutar: 259.173,97 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: Yüzde 45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 44
Aylık Net Getiri: 8.920,55 TL
Vade Sonu Tutar: 258.920,55 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43
Aylık Net Getiri: 8.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 258.717,81 TL
getirfinans
Faiz Oranı: Yüzde 43
Aylık Net Getiri: 8.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 258.717,81 TL
Odea
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Aylık Net Getiri: 8.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 258.616,44 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 42,18
Aylık Net Getiri: 8.551,56 TL
Vade Sonu Tutar: 258.551,56 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Aylık Net Getiri: 8.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 258.413,70 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Aylık Net Getiri: 8.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 258.413,70 TL
N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 41
Aylık Net Getiri: 8.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 258.312,33 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41
Aylık Net Getiri: 8.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 258.312,33 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 39
Aylık Net Getiri: 7.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 257.906,85 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: Yüzde 37
Aylık Net Getiri: 7.501,37 TL
Vade Sonu Tutar: 257.501,37 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 36
Aylık Net Getiri: 7.298,63 TL
Vade Sonu Tutar: 257.298,63 TL