31 Mayıs 2026 Pazar
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve piyasa dinamikleri doğrultusunda bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Birikimlerini Türk Lirası mevduat hesabında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için dikkat çeken bir kazanç tablosu ortaya çıktı.

Yatırımcıların merakla araştırdığı "En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusunun yanıtı, bankaların 250 bin TL için sunduğu 32 günlük net getiri listesiyle belli oldu.

İşte zirveden başlayarak banka banka faiz oranları, aylık net getiriler ve vade sonunda elinize geçecek toplam tutarlar:

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL

Türk Ticaret Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Aylık Net Getiri: 9.173,97 TL
Vade Sonu Tutar: 259.173,97 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: Yüzde 45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 44
Aylık Net Getiri: 8.920,55 TL
Vade Sonu Tutar: 258.920,55 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43
Aylık Net Getiri: 8.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 258.717,81 TL

getirfinans

Faiz Oranı: Yüzde 43
Aylık Net Getiri: 8.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 258.717,81 TL

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Aylık Net Getiri: 8.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 258.616,44 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 42,18
Aylık Net Getiri: 8.551,56 TL
Vade Sonu Tutar: 258.551,56 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL

Ziraat Dinamik

Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Aylık Net Getiri: 8.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 258.413,70 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Aylık Net Getiri: 8.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 258.413,70 TL

N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 41
Aylık Net Getiri: 8.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 258.312,33 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41
Aylık Net Getiri: 8.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 258.312,33 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 39
Aylık Net Getiri: 7.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 257.906,85 TL

Ziraat Katılım

Faiz Oranı: Yüzde 37
Aylık Net Getiri: 7.501,37 TL
Vade Sonu Tutar: 257.501,37 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 36
Aylık Net Getiri: 7.298,63 TL
Vade Sonu Tutar: 257.298,63 TL

Kaynak: Haber Merkezi
