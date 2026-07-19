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Özgür Özel'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım, iki milyon üyeyle %90'ının altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum." çağrısı gündeki yerini korurken CHP'de yeni parti tartışmaları da sürüyor.

Gazeteci Aytunç Erkin, CHP kulislerinde konuşulan yeni parti hazırlıklarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelere köşesinde yer verdi. Erkin'in aktardığına göre, parti içinde yeni oluşumun siyasi çizgisi, kurucu kadrosu ve izleyeceği yol haritası konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Kulislerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin üzerinde çalıştığı öne sürülen yeni parti modeline ilişkin tartışmaların sürdüğü ifade edilirken, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın da hazırlık sürecinde etkili isimlerden biri olduğu iddia edildi.

"CHP'NİN ANA ÇİZGİSİ KORUNMALI" GÖRÜŞÜ ÖNE ÇIKIYOR

Erkin'in aktardığı kulis bilgilerine göre, parti içindeki bazı milletvekilleri yeni bir oluşumun daha kapsayıcı olması gerektiğini savunurken, CHP'nin temel siyasi çizgisinden uzaklaşılmaması gerektiğini dile getiriyor.

Parti içinde etkin olduğu belirtilen bir milletvekili, yeni partinin geniş kesimlere hitap etmesi gerektiğini ancak sosyal demokrat kimliğin korunmasının önem taşıdığını ifade etti.

Bir başka CHP'li isim ise yeni oluşumun sadece geleneksel CHP seçmenine değil, farklı seçmen gruplarına da ulaşabilecek bir yapıda olması gerektiğini belirtti.

KURUCULAR KURULU İÇİN FARKLI FORMÜLLER KONUŞULUYOR

CHP kulislerinde yeni partinin kurucu kadrosunun nasıl şekilleneceği de tartışılıyor.

Erkin'in yazısına göre bazı isimler kurucu kadronun milletvekillerinden oluşmasını savunurken, bazı partililer ise genç isimlerin ağırlıkta olduğu yeni bir Kurucular Kurulu oluşturulmasını öneriyor.

Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında bu konuların değerlendirilmesinin beklendiği belirtiliyor.

"BU YAZ ÇOK SICAK GEÇECEK" DEĞERLENDİRMESİ

CHP kulislerinde konuşulan en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise önümüzdeki döneme ilişkin oldu.

Erkin'in aktardığına göre, CHP'li bir isim, parti içinde yaşanabilecek gelişmelere ilişkin, "Bu yaz sıcak geçecek. Önümüzdeki dönem akıl almaz biçimde geçecek diyebiliriz. Bugün yapılan hesapları altüst edecek çok şey yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Aytunç Erkin'in yazısında, IstanPol ve Rawest Araştırma tarafından hazırlanan "Mutlak Butlan Sonrası Yeni Parti Senaryoları" araştırmasına da yer verildi.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 50,2'si, kurulması muhtemel yeni partinin CHP'nin birebir aynısı olmaması ve bazı yönleriyle farklılaşması gerektiğini düşünüyor.

Siyasi çizgi bakımından ise en fazla destek gören seçeneğin daha kapsayıcı merkez parti modeli olduğu aktarıldı.