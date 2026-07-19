İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Megakent için kritik hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
AKOM gün ve saat vererek İstanbullulara kritik uyarıda bulundu. AKOM, 5 ila 15 kg arası sağanak yağış yağacağı konusunda detaylı bilgi paylaştı. İşte tüm ayrıntılar...Gülsüm Hülya Sundu
Rapora göre İstanbulluları önümüzdeki günlerde hem yüksek sıcaklıklar hem de serinletici ama kuvvetli sağanak yağışlar bekliyor.
İstanbul'da pazar günü sıcak ve güneşli bir hava hakim. Sabah saatlerinde 24°C olarak ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 32°C'ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde termometreler 26°C'yi gösterirken, gece sıcaklığın 24°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
AKOM'dan yapılan "DİKKAT" uyarısına göre, İstanbul'da Çarşamba gününe kadar yağış öngörülmüyor ve havanın çoğunlukla güneşli geçmesi bekleniyor.
Bu süreçte aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esecek poyraz rüzgarları şehre az da olsa bir serinlik hissi verecek. Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününe kadar 30-33°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ancak Çarşamba günü itibarıyla Megakent'te hava durumu tersine dönüyor. Kent genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
GÜN GÜN AKOM'UN HAVA DURUMU RAPORU
20 Temmuz Pazartesi: Haftanın ilk gününde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar en düşük 23°C, en yüksek 33°C seviyelerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor.
21 Temmuz Salı: Parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık en düşük 23°C, en yüksek 32°C olacak. Herhangi bir yağış tahmini bulunmuyor.
22 Temmuz Çarşamba: İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor. Parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu geçmesi beklenen günde sıcaklıklar 22°C ile 30°C arasında olacak. Metrekareye 1-3 kg arası yağış düşmesi öngörülüyor.
23 Temmuz Perşembe: Yerel yağışlar devam ederken sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor. En düşük 22°C, en yüksek 27°C olması beklenen günde yağış miktarının 1-5 kg arasında olacağı tahmin ediliyor.
24 Temmuz Cuma: Hafta sonuna yaklaşırken yağışın şiddeti artıyor. Bulutlu, gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek günde sıcaklıklar 22-28°C aralığında olacak. Beklenen yağış miktarı ise 2-7 kg arası.
25 Temmuz Cumartesi: Yağışlı hava cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte metrekareye 5-15 kg arası yağış düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 22°C ile 28°C derece civarında ölçülecek.
Yetkililer, özellikle hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyor.