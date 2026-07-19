Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM gün ve saat vererek İstanbullulara kritik uyarıda bulundu. AKOM, 5 ila 15 kg arası sağanak yağış yağacağı konusunda detaylı bilgi paylaştı. İşte tüm ayrıntılar...

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Megakent için kritik hava tahmin raporunu yayımladı.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Rapora göre İstanbulluları önümüzdeki günlerde hem yüksek sıcaklıklar hem de serinletici ama kuvvetli sağanak yağışlar bekliyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

İstanbul'da pazar günü sıcak ve güneşli bir hava hakim. Sabah saatlerinde 24°C olarak ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 32°C'ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde termometreler 26°C'yi gösterirken, gece sıcaklığın 24°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

AKOM'dan yapılan "DİKKAT" uyarısına göre, İstanbul'da Çarşamba gününe kadar yağış öngörülmüyor ve havanın çoğunlukla güneşli geçmesi bekleniyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Bu süreçte aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esecek poyraz rüzgarları şehre az da olsa bir serinlik hissi verecek. Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününe kadar 30-33°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Ancak Çarşamba günü itibarıyla Megakent'te hava durumu tersine dönüyor. Kent genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

GÜN GÜN AKOM'UN HAVA DURUMU RAPORU

20 Temmuz Pazartesi: Haftanın ilk gününde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar en düşük 23°C, en yüksek 33°C seviyelerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

21 Temmuz Salı: Parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık en düşük 23°C, en yüksek 32°C olacak. Herhangi bir yağış tahmini bulunmuyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

22 Temmuz Çarşamba: İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor. Parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu geçmesi beklenen günde sıcaklıklar 22°C ile 30°C arasında olacak. Metrekareye 1-3 kg arası yağış düşmesi öngörülüyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

23 Temmuz Perşembe: Yerel yağışlar devam ederken sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor. En düşük 22°C, en yüksek 27°C olması beklenen günde yağış miktarının 1-5 kg arasında olacağı tahmin ediliyor.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

24 Temmuz Cuma: Hafta sonuna yaklaşırken yağışın şiddeti artıyor. Bulutlu, gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek günde sıcaklıklar 22-28°C aralığında olacak. Beklenen yağış miktarı ise 2-7 kg arası.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

25 Temmuz Cumartesi: Yağışlı hava cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte metrekareye 5-15 kg arası yağış düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 22°C ile 28°C derece civarında ölçülecek.

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AKOM gün ve saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

Yetkililer, özellikle hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyor.

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