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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara kulisleri, Türk siyasi haritasını kökten değiştirebilecek büyük bir iddia ve bu iddiayı destekleyen resmi bir belgeyle hareketlendi.

Gazeteci Sinan Burhan'ın, "Özgür Özel ve ekibinin partisinin adı kesinleşti. Adı ‘YENİ PARTİ’" çıkışından sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) sisteminde yapılan bir başvuru, siyaset gündemine bomba gibi düştü.

17 TEMMUZ'DA DİKKAT ÇEKEN BAŞVURU

Gazeteci Sinan Burhan’ın ortaya attığı iddianın hemen ardından gözlerin çevrildiği TÜRKPATENT veri tabanında, iddiaları güçlendirecek resmi bir kayıt tespit edildi. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre; 17.07.2026 tarihinde, 2026/092696 başvuru numarasıyla "yeni parti" markası için resmi tescil müracaatı yapıldı.

Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2026

Marka Adı: Yeni Parti

Türü: Ticaret - Hizmet

ANKARA'DA YANIT BEKLEYEN SORULAR

TÜRKPATENT üzerinde yapılan bu başvurunun arkasında doğrudan Özgür Özel ve ekibinin mi olduğu, yoksa ismi kaptırmak istemeyen başka bir oluşumun mu bu adımı attığı henüz resmiyet kazanmadı. Ancak siyaset uzmanları, 17 Temmuz tarihli bu hamlenin yeni bir siyasi partinin ayak sesleri olabileceği konusunda hemfikir.

Özgür Özel cephesinden iddialara ve sızan bu tescil belgesine ne yanıt geleceği ise merak konusu. Kulisler, bu "Yeni Parti" hamlesinin siyasi dengeleri nasıl değiştireceğini tartışıyor.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kurulması beklenen olası yeni partinin ismi için "Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim" sözlerini sarf etmişti. Özel, "İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Tüzük, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmî adımlar atılır" ifadesini kullanmıştı.