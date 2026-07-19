Kıdem tazminatı alacaklar dikkat: Sigorta giriş tarihi tüm hesabı değiştiriyor

30 Nisan 2008'de sigortalı olan bir çalışan için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü gerekirken, yalnızca bir gün sonra sigortalı olan çalışan için 25 yıl şartı aranmayıp 4.600 prim günü yeterli oluyor.