Kıdem tazminatı alacaklar dikkat: Sigorta giriş tarihi tüm hesabı değiştiriyor

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI SİGORTA GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR
Kıdem tazminatı denildiğinde akla ilk gelen şartlardan biri olan 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü kuralı, her çalışan için geçerli değil.
KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI SİGORTA GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR
Kıdem tazminatı denildiğinde akla ilk gelen şartlardan biri olan 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü kuralı, her çalışan için geçerli değil.
Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül'e göre, kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilmek için belirleyici unsur ilk sigorta giriş tarihi oluyor.
Emeklilik sisteminde yıllar içinde yapılan düzenlemeler nedeniyle çalışanlar, farklı prim günü ve sigortalılık süreleriyle bu haktan yararlanabiliyor.
1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR İÇİN 15 YIL VE 3.600 GÜN ŞARTI GEÇERLİ
İlk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan çalışanlar için kamuoyunda bilinen 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü şartı uygulanıyor.
Bu şartları tamamlayan çalışanlar, emeklilik yaşını bekleseler bile SGK'dan alacakları belgeyle işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebiliyor.
1999-2008 ARASINDA SİGORTALI OLANLAR İÇİN İKİ FARKLI SEÇENEK VAR
İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan çalışanlar ise iki farklı yolla kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor.
Bu grupta yer alan çalışanlar;
7.000 prim gününü tamamladıklarında veya
25 yıl sigortalılık süresi ile birlikte 4.500 prim gününü doldurduklarında
kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor.
2008 SONRASI SİGOTALILAR İÇİN PRİM GÜNÜ YETERLİ OLABİLİYOR
İlk kez 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olan çalışanlarda ise uygulama değişiyor.
Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi aranmazken, ilk sigorta giriş tarihine göre belirlenen prim günü şartının tamamlanması yeterli oluyor.
Örneğin 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında sigortalı olan bir çalışan 4.600 prim gününü doldurduğunda kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. Sonraki yıllarda ise gerekli prim günü her yıl artarak 5.400 güne kadar çıkıyor.
BİR GÜNLÜK KIDEM TAZMİNATI ŞARTINI DEĞİŞTİRİYOR
Bülbül'ün dikkat çektiği en çarpıcı ayrıntılardan biri ise 30 Nisan 2008 ile 1 Mayıs 2008 arasındaki fark oldu.
30 Nisan 2008'de sigortalı olan bir çalışan için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü gerekirken, yalnızca bir gün sonra sigortalı olan çalışan için 25 yıl şartı aranmayıp 4.600 prim günü yeterli oluyor.
KIDEM TAZMİNATI HAKKI KAÇ KEZ KULLANILABİLİYOR?
Yargıtay içtihatlarına göre, yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayarak kıdem tazminatı alma hakkı aynı gerekçeyle bir kez kullanılabiliyor.
Ancak çalışan daha sonra emeklilik yaşını da doldurup emekli olduğunda ve son işyerinde en az bir yıllık kıdemi bulunuyorsa, emeklilik nedeniyle yeniden kıdem tazminatı alma hakkı doğabiliyor.