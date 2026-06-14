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Kaynak: AA

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, grubu bulunan siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasite düzenlemesine ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, maksimum ziyaretçi sayılarının daha önce alınan karar doğrultusunda, grup toplantıları sırasında yaşanabilecek karışıklıkların önlenmesi ve toplantı sonrası tahliyelerin sorunsuz yürütülmesi amacıyla salonların fiziki koşulları dikkate alınarak belirlendiği hatırlatıldı.

SALONLARA GÖRE KİŞİ SAYILARI AÇIKLANDI

Yapılan düzenlemeye göre salonların maksimum kapasitesi şöyle belirlendi:

"Buna göre salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısı; Senato Salonu Zemin Katı 817 kişi, Senato Salonu Balkon Katı 390 kişi, Büyük Grup Toplantı Salonu 630 kişi, Küçük Grup Toplantı Salonu 352 kişi.

Grup Toplantı Salonlarının maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleri ile görevli personel sayıları dahil edilmiş olup her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır. Diğer taraftan anılan toplantılarda alınan karar gereğince, siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu kabul sistemine ismi girilip 'Grup Toplantısı Giriş Kartı' ibareli yaka kartları bulunan ziyaretçiler grup toplantı salonuna alınacaktır."

CHP’DEKİ TARTIŞMALI TOPLANTI

Söz konusu düzenleme, 9 Haziran Salı günü TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nda yaşanan gelişmelerin ardından gündeme geldi.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün grup toplantısında konuşma yapma ihtimali tartışma yaratmış, taraflar TBMM Başkanlığına farklı ziyaretçi listeleri bildirmişti. TBMM önünde toplanan gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun kararından vazgeçmesiyle kürsüye Özgür Özel çıkmış, TBMM Başkanlığı ise güvenlik gerekçesiyle o gün ziyaretçi girişini durdurmuştu.