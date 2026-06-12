CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, geçtiğimiz günlerde MYK kararıyla kesin ihracı istenen 9 kişi arasında yer alıyordu. İhraç isteminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBM başkanlığına yazı yazarak Başarır ve Günaydın'ın başkanvekilliklerinin düşürülmesini istediği öğrenilmişti.
TBMM, resmi sitede Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun gösterildiği sayfadan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın ismini kaldırmıştı.
Kulislerde yeni Grup Başkanvekillerinin kimler olacağı konuşulmaya başlandı. YENİÇAĞ'ın CHP kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre grup başkanvekilliği için düşünülen isimler arasında en çok öne çıkan kişi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç.
YENİÇAĞ'a konuşan CHP'li isim şunları söyledi:
PM ve MYK'da görev almayan vekiller Meclis'te de değerlendirilecek. Sevda Erdan Kılıç da grup başkanvekili olması düşünülen isimler arasında öne çıkıyor. MYK'da bu konu görüşülecek, değerlendirmeler dinlenecek. Nihai karar çıkabilir. İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel de önerilen isimler arasında