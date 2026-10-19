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Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çukurova Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kurma iddiaları üzerine başlatılan operasyonda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

EVİNDEN RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre operasyon kapsamında, eski Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin’in ikametinde arama yapıldı. Arama sırasında ruhsatsız bir adet silah ele geçirildiği öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da aralarında yer aldığı toplam 44 şüpheli emniyete götürüldü.

SONER ÇETİN KİMDİR?

1968 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğan Soner Çetin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar serbest avukatlık yapan Çetin, siyasi kariyerine CHP bünyesinde başladı.

CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde CHP’den aday gösterilerek üst üste iki dönem Çukurova Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Parti içi teşkilat yapısında görev alan Çetin, son olarak CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.