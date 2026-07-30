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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi içinde sular durulmuyor. Parti içi dengeleri sarsacak ve yeni bir tartışma başlatacak kurultay adımı için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. CHP'de kalmayı tercih eden vekiller 'acil kurultay' talebi ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine 'acil kurultay' çağrısında bulunmayı değerlendirdi.

Bildiri haftaya kamuoyuyla paylaşılacak





Aralarında Ali Öztunç, Engin Altay, Gürsel Erol ve Nermin Yıldırım Kara'nın da bulunduğu bir grup milletvekili, partinin vakit kaybetmeden olağanüstü kurultaya gitmesini talep eden bir deklarasyon hazırlığında. Önümüzdeki hafta içi yayımlanması beklenen bu metne ne kadar vekilin destek vereceği merak konusu. Yeni Parti'ye geçen vekillerle mevcut 44 milletvekili kalan CHP'de imza sayısı, CHP içerisindeki muhalif bloğun gücünü de somut bir şekilde ortaya koyacak.







Uzlaşı çabalarından kurultay çağrısına



Siyaset gündemini yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere, deklarasyonun öncü isimleri partideki bölünme krizini engellemek için yoğun bir diplomasi yürütmüştü. Özellikle Ali Öztunç'un Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında kurduğu arabuluculuk köprüsü sonuçsuz kalmış, partideki kopuş engellenememişti. Bununla beraber Gürsel Erol’da grup başkanlığına aday olmuş, ancak Kılıçdaroğlu’nun etkisi ile göreve Faik Öztrak getirilmişti.





Gözler Yargıtay’dan çıkacak kritik kararda

Genel Merkez cephesinde ise kısa vadede bir kurultay planı gündemde değil. Bazı il ve ilçe başkanlıklarında görevden almalar sürerken, tüm stratejiler Yargıtay'ın vereceği "mutlak butlan" kararına kilitlenmiş vaziyette.

Olası bir bozma kararı ise siyaseti yeniden şekillendirecek ve Özgür Özel'e partiye dönüş biletini sunabilecek. Kararın onanması halinde ise Kılıçdaroğlu yönetimi pozisyonunu koruyacak ve kurultay takvimini resmen başlatacak. Parti kaynakları, bu senaryoda kurultay toplanmasının en az 6 ila 7 aylık bir zaman dilimine yayılacağını öngörüyor.