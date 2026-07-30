Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, düzenlediği basın toplantısında 70 yıldır üyesi olduğu partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.

TBMM'de açıklama yapan Önder Sav, özetle şunları söyledi:

"Türkiye'de hiçbir hukukçu mutlak butlan kararı yerindedir diyememiştir. Parti iç hukuku zedelenmiştir. İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur.

Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundandır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kullanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir. Benim gibi geçmiş dönemlerde parlamenterlik yapmış olan 284 arkadaşımız CHP'den ayrıldılar. Bu arkadaşlarımızı kamuoyuna duydukları istifa gerekçelerinin tamamına katıldığımı ifade etmek isterim. Açıkça anlattığım nedenlerle; eşim Çiğdem Sav, 2 evladım ve damadımla birlikte ben de bugün CHP'deki siyasi yaşantımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum."

Önder Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini paylaştı. Çevikçi'nin rahatzılığı nedeniyle basın açıklamasına katılamadığını söyledi.