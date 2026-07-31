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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) 74 kulüp hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında transfer kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza aldı.

10 MİLYON STERLİN PARA CEZASI

İngiltere Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasına göre Chelsea, 2009-2022 yılları arasında transfer süreçlerinde menajerlere yapılan usulsüz ödemeler nedeniyle 10 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

İKİ TRANSFER DÖNEMİ YASAK

Kulübe ayrıca iki transfer dönemi boyunca transfer yasağı verildi. Açıklamada, yasağın 30 Haziran 2027 tarihinde sona ereceği belirtildi.

6 PUAN SİLME CEZASI KALDIRILDI

BBC'nin aktardığına göre Chelsea, 2011-2018 yılları arasında menajerlere kayıt dışı şekilde 47 milyon sterlin ödeme yapıldığını kabul etti. Kulübe verilen 6 puan silme cezası ise yapılan itirazın ardından iptal edildi.

İHLALLER YENİ YÖNETİM TARAFINDAN BİLDİRİLDİ

Chelsea, uzun yıllar Roman Abramovich'in sahipliğinde faaliyet gösterdikten sonra 2022 yılında Todd Boehly ve Clearlake Capital tarafından satın alınmıştı. Kulübün el değiştirmesinin ardından tespit edilen 74 olası kural ihlali, yeni yönetim tarafından İngiltere Futbol Federasyonu'na bildirilmişti.