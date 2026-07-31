Yeniçağ Gazetesi
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Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu

Türkiye’de yaklaşık dokuz yıldır erişim engeli olan Booking.com yeniden açılıyor. Yerli ve yabancı turist rezervasyonlarında hareketlilik yaratması planlanan düzenleme, TBMM'ye sunulacak.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan yeni yasa teklifi TBMM’ye sunulurken, küresel devin yerli tatilcilere yeniden hizmet vermesinin önü açılıyor.

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Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu - Resim: 2

Yaklaşık dokuz yıldır ülke içindeki oteller için rezervasyon yapılmasına izin vermeyen dünyaca ünlü seyahat platformu Booking.com’un yeniden tam kapasite hizmet sunması için ilk resmi adım atılıyor.

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Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu - Resim: 3

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda hazırlanan ve dokuz maddeden oluşan yeni turizm kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

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Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu - Resim: 4

Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi durumunda, vatandaşlar Türkiye sınırları içerisindeki konaklama tesisleri için platform üzerinden doğrudan oda ayırtabilecek.

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Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu - Resim: 5

Mevcut uygulamada Türkiye’deki kullanıcılar, söz konusu sistem aracılığıyla yalnızca yurt dışındaki otelleri inceleyip rezervasyon yapabiliyordu; yurt içi tesislerin listelenmesi ve satışa sunulması ise erişim engeli kararları doğrultusunda durdurulmuş durumdaydı.

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Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu - Resim: 6

Mevcut kısıtlama, geçmiş yıllarda yerli acentelerin haksız rekabet iddiaları ve platformun Türkiye’deki yasal mevzuat yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle mahkemeye taşınmış ve erişim engeli kararıyla sonuçlanmıştı.

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Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu - Resim: 7

Hazırlanan yeni yasal düzenleme ise hem dijital pazardaki rekabet dengelerini korumayı hem de Booking.com’un Türkiye’deki mevzuata uyum sağlayarak pazarda yeniden yer almasını hedefliyor.

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