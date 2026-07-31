Ünlü rezervasyon uygulaması booking.com yeniden açılıyor: TBMM'ye sunuldu

Mevcut kısıtlama, geçmiş yıllarda yerli acentelerin haksız rekabet iddiaları ve platformun Türkiye’deki yasal mevzuat yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle mahkemeye taşınmış ve erişim engeli kararıyla sonuçlanmıştı.