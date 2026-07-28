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Chelsea yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile ilk maçına Ufuk Talay'ın çalıştırdığı Western Sydney Wanderers karşısında çıktı.

Avustralya kampındaki hazırlık karşılaşması, genç yıldızların ve Joao Pedro'nun damga vurduğu tam anlamıyla bir gol düellosuna sahne oldu.

İLK YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Chelsea, karşılaşmaya hızlı başladı ve 17 yaşındaki Dastan Satpayev'in 7. dakikadaki golüyle öne geçti.

Ev sahibi Western Sydney Wanderers ise Anthony Pantazopoulos ve Aidan Hammond'un golleriyle skoru 2-1'e çevirdi. Chelsea, Reggie Walsh ile Satpayev'in hazırladığı pozisyonda Dario Essugo'nun golüyle ilk yarıyı 2-2 eşitlikle tamamladı.

MAÇIN KADERİNİ JOAO PEDRO DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarıda Western Sydney Wanderers, 60. dakikada skoru 3-2'ye getirdi.

Bunun üzerine teknik direktör Xabi Alonso, yıldız oyuncularını oyuna sürdü. Sahaya girer girmez etkisini gösteren Joao Pedro'nun hazırladığı pozisyonda Jimmy Gittens skoru 3-3 yaptı.

Ev sahibi ekip Awer Lol ile yeniden öne geçse de Chelsea'nin yıldız ismi sahneye çıktı.

10 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Joao Pedro, önce klas bir vuruşla beraberliği sağladı, ardından Chelsea'yi öne geçiren golü kaydetti.

Brezilyalı yıldız, kısa süre sonra bir kez daha ağları havalandırarak yalnızca 10 dakika içinde hat-trick yaptı ve maçın skorunu 6-4 olarak tayin etti.

Böylelikle Xabi Alonso, Chelsea'nin başında çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.