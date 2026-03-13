İngiltere Premier Lig'in dev takımı Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

RESMİ DUYURU GELDİ

İmza sonrası kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki sağ bek, "Sözleşmemin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea benim için çok şey ifade ediyor. Her zaman en iyi yıllarımı burada geçirmek istediğimi belirttim ve önceki başarılarımızın üzerine yeni başarılar eklemek için gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CHELSEA KARİYERİ

Chelsea altyapısından yetişen James, İngiliz ekibiyle 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, 2022'de UEFA Süper Kupası ve 2025 yılında da UEFA Konferans Ligi Kupası'nı kazandı.

Reece James, bu zamana kadar Chelsea A Takım formasıyla 225 maça çıktı ve takımına 16 gol, 31 asistlik katkı sağladı.