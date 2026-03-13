UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, çarşamba günü Chelsea deplasmanda karşılaştığı PSG'ye 5-2 mağlup oldu.

Alınan sonuçtan ziyade köstebek iddiası gündeme bomba gibi oturdu.

TEKNİK ADAMIN SÖZLERİ

Müsabakadan sekiz saat önce Chelsea’nin muhtemel ilk 11’inin Fransız medyasında yayımlanması, kulüp içinde bilgi sızdırıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Teknik direktör Liam Rosenior, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İngiliz çalıştırıcı, "Eğer gerçekten böyle bir durum varsa, bunu mutlaka ortaya çıkaracağımızdan eminim.” dedi. Rosenior, ardından “Bunlar artık oldukça sık yaşanıyor. Biz de rakiplerimiz hakkında bilgi alıyoruz.” sözleriyle yaşananlara temkinli yaklaştı.

RÖVANŞ MAÇI

Karşılaşmanın rövanşı önümüzdeki Salı günü saat 23.00'te İngiltere'de oynanacak.