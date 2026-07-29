Chelsea'den transfer gündemine oturan sürpriz bir hamle geldi.
Xabi Alonso yönetiminde yeni sezona hazırlanan Premier Lig devi, Liverpool'un eski kaptanı Jordan Henderson'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
CHELSEA HENDERSON İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brentford'dan ayrılan 36 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Henderson Chelsea'nin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.
BRENTFORD'DAN DÜNYA KUPASI'NA GİTMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Brentford formasıyla Premier Lig'de 32 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistle oynayan Henderson 2026 Dünya Kupası'nda da İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı.