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Kaynak: DHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir otomobilin çalınması sonrası çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, otomobilin Antalya istikametine gittiği tespit edildi. Bunun üzerine Antalya polisine bilgi verildi.

CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ!

Polis ekipleri, çalınan otomobili Serik ilçesinde durdurup F.Ç.'yi gözaltına aldı. Daha önce 2 otomobil hırsızlığı olmak üzere birçok suçtan kaydı olan F.Ç., Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. F.Ç., ifadesinde cezaevinden tahliye olduğunu, Adıyaman'a gitmek için aracı çaldığını söyledi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi. (DHA)