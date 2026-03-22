Şarkıcı Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlarıyla magazin gündeminde sürekli yer alıyor. Ünlü şarkıcı Ceylan, bu kez annesiyle verdiği bayram sosyal medya pozuyla gündeme geldi. Ceylan'ın annesi ile paylaştığı kareler sosyal medyada hayranları tarafından beğenildi. Yaptığı paylaşıma kısa süre içerisinde bir çok yorum ve beğeni yapıldı.

Ünlü şarkıcı Ceylan, yaptırdığı estetikleriyle de sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

'DOLGU YAPTIRDIM DEDİM LİNÇ YEDİM'

Kendisine daha önce yöneltilen estetik sorularına Ceylan şu şekilde cevap vermişti:

"Dolgu yaptırdım dediğimde yine linç edildim. Canları sağ olsun. Ama doğru söylüyorum yaptırmadım demiyorum yaptırdım. Ama artık yaptırmıyorum. Çünkü yüzüm kabul etmiyor. Botoks yaptırıyorum ama dolgu yaptırmıyorum."





ESTETİK TARTIŞMALARINA SON NOKTA

Türk müziğinin sevilen ismi Ceylan, hem yeni projeleri hem de çarpıcı açıklamalarıyla 2026 yılına damga vurmaya devam ediyor. Kariyerine çocuk yaşta başlayan ve "Küçük Ceylan" olarak hafızalara kazınan sanatçı, bugünlerde hem müzikal değişimi hem de magazin gündeminden düşmeyen estetik yorumlarıyla konuşuluyor.

MÜZİKAL KARİYER

Ceylan, son yıllarda geleneksel arabesk ezgilerini modern pop altyapılarıyla birleştirdiği projelere odaklanmıştır. Özellikle dijital platformlarda yüksek dinlenme oranlarına ulaşan sanatçı, eski hit parçalarını yeni düzenlemelerle tekrar piyasaya sürerek genç kuşakla bağ kurmayı başarmıştır. 2026 yılının ilk çeyreğinde yayınladığı yeni teklisi, müzik listelerinde üst sıralarda yer almış ve dijital mecralarda yoğun ilgi görmüştür.

FİZİKSEL DEĞİŞİM

Sanatçının kariyeri kadar dikkat çeken bir diğer unsuru ise yıllar içerisindeki görsel değişimidir. Sık sık tarz değişikliğine giden ve estetik müdahalelerle gündeme gelen Ceylan, bu yönüyle magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer almaktadır. Sanatçı, sahne performansları ve iddialı sahne kostümleriyle hem Türkiye'de hem de Avrupa turnelerinde geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam etmektedir.