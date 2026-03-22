Arjantinli efsane Lionel Messi rekorlara doymuyor... Yok böyle bir istatistik

Lionel Messi, 18 Mart Çarşamba günü Inter Miami’nin Nashville SC ile karşılaştığı maçta, üst düzey organizasyonlarda 900 gole ulaşarak tarihin ikinci oyuncusu olmayı başardı.
Lionel Messi, Concacaf maçında 900 gole ulaşarak tarihin ikinci ismi oldu. Zirvenin sahibi ise 959 golle Portekizli yıldız Ronaldo. Peki Arjantin efsanesi mükemmel istatistiğe nasıl ulaştı, gollerini nasıl attı, hangi takımla kaç gole ulaştı? Hepsini sizler için derledik...
Arjantin efsanesi, Concacaf Şampiyonlar Kupası son 16 turu rövanşında, maçın henüz 7. dakikasında bu tarihi gole imza attı.
38 yaşındaki Messi, Haziran 2023’ten beri formasını giydiği Inter Miami’de 92 maçta 81 gol atarak takımının League Cup ve MLS Cup zaferlerinde büyük rol oynadı.
Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Arjantin Milli Takımı’nda da sayısız gol kaydetti.
Lionel Messi’nin takımlara göre gol sayıları
Barcelona 672
Arjantin 115
Inter Miami 81
PSG 32
Golleri nasıl attı?
Opta verilerine göre Messi’nin 900 golünün dağılımı şöyle:
755 gol sol ayak, 111 gol sağ ayakla geldi.
30 gol kafa vuruşuyla, 4 gol ise “diğer” kategorisinde yer aldı.
724 gol ceza sahası içinden, 176 gol ceza sahası dışından atıldı.
112 gol penaltıdan, 70 gol frikikten kaydedildi.
En çok gol attığı rakipler
Sevilla (25)
Athletic Bilbao (24)
Atletico Madrid (23)
Valencia (18)
Real Madrid (17)
Levante (16)
900 gole ulaşan başka kim var?
Messi’yi bu eşsiz başarıda yalnız bırakmayan bir başka efsane var.
Cristiano Ronaldo, Eylül 2024’te Hırvatistan’a karşı attığı golle 900 barajını aşmıştı.
41 yaşındaki Ronaldo, o tarihten sonra kulüp ve milli takım düzeyinde 59 gol daha atarak toplamını 959’a yükseltti.
Erkek futbol tarihinde 900 gole ulaşan yalnızca bu iki isim bulunuyor.
Brezilyalı efsane Pele, kariyerinde 1000’den fazla gol attığını iddia etse de istatistikçiler resmi sayıyı 778 olarak doğruladı.
1994 Dünya Kupası’nın yıldızlarından Romario ise 785 golle kariyerini tamamlamıştı.