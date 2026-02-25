Henüz çocuk yaşta müzik dünyasına adım atan Ceylan, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ceylan’dan dikkat çeken itiraf: “Yüzüm kaldırmıyor”
Bir dönem “Küçük Ceylan” olarak hafızalara kazınan Ceylan, estetik müdahalelerle ilgili yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi. Yıllar içinde yaşadığı fiziksel değişimle sık sık konuşulan sanatçı, estetik sürecinde artık bir sınır noktasına ulaştığını ifade etti.Derleyen: Hande Karacan
Özellikle son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı, bu kez dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Sosyal medyada paylaştığı karelerin ardından “estetikte aşırıya kaçtığı” yönünde eleştiriler alan Ceylan, eleştirilere doğrudan yanıt verdi.
Yüzündeki değişimin artık belirgin bir noktaya geldiğini söyleyen sanatçı, “Yüzüm artık yeni bir estetik ameliyatı kaldıracak durumda değil” sözleriyle estetik sürecinde frene bastığını dile getirdi.
Bu açıklama, takipçileri arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Kimileri sanatçının samimiyetini takdir ederken, kimileri ise estetik operasyonların sınırları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Ceylan’ın sözleri, ünlü isimlerin değişen imajları ve estetik müdahalelerin boyutları konusunu yeniden gündeme taşıdı.