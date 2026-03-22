Tarihte bir ilk: Tüm İtalya ayağa kalktı, Kenan Yıldız'ın bu başarısını konuşuyor

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.
20 yaşındaki yıldız, attığı golle unutulmaz bir rekora imza attı.
İtalya Serie A’da Sassuolo’yu konuk eden Juventus’ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de çıktı.
Maçın henüz 14. dakikasında rakip fileleri havalandıran genç yetenek, takımını 1-0 öne geçirirken aynı zamanda kariyerinin en özel gecelerinden birini yaşadı.
Bu golle birlikte bu sezonki gol sayısını 10’a yükselten Kenan, İtalyan futbolunun zirvesinde çift haneli rakamlara ulaşmayı başardı.
Henüz 20 yaşında olan genç oyuncu, bu performansıyla Juventus kulüp tarihinin rekorlar defterine adını altın harflerle yazdırdı.
Yıldız, siyah-beyazlı formayla bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan 10 gol barajını aşan ilk yabancı futbolcu olma ünvanını kazandı.
İtalyan devinde son olarak 1970-1971 sezonunda efsane isim Roberto Bettega, bu kadar genç yaşta çift haneli skor üretme başarısı göstermişti.
Tam 55 yıl sonra gelen bu tarihi istatistik, İtalyan medyasında da geniş yankı uyandırdı.
