Kaynak: İHA

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Abdulkadir Şimşek, bahçesinde sıra dışı ve eğlenceli bir ana tanıklık etti. Şimşek'in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği sevimli sincabın görüntüleri, sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük beğeni topladı.

Şenyurt Mahallesi'ndeki evinin bahçesini sık sık ziyaret eden sevimli misafiri için düzenli olarak kaplara ceviz bırakan Abdulkadir Şimşek, bu kez farklı bir durumla karşılaştı. Bahçeye gelen sincap, içinde ceviz olmadığını fark ettiği boş kabı sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Durumu fark eden Şimşek, hemen cep telefonunun kamerasıyla o anları kayda aldı. Görüntülerde; sincabın kabın içinin boş olduğunu anlayınca adeta "Bunun içinde neden ceviz yok?" dercesine kabı yere vurarak tepki göstermesi ve Şimşek'in sevimli hayvanla kurduğu samimi diyalog yer aldı.

Doğal ve sevimli tavırlarıyla izleyenleri hem şaşırtan hem de gülümseten sincabın bu halleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Videonun en çok dikkat çeken ve paylaşılan bölümü ise sevimli hayvanın ceviz bulamayınca kabı bırakmak yerine adeta sitem eder gibi sergilediği hareketler oldu.