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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel tedarik zincirindeki değişim, Türk çelik ihracatçıları için dev bir fırsat kapısı araladı. Yerli çelik üretimi bulunmayan ve tamamen ithalata bağımlı olan Baltık ülkelerinde Rusya'nın boşalttığı pazarı Türk üreticiler dolduruyor.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 4-9 Ekim 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya’ya sektörel ticaret heyeti düzenledi. Riga ve Vilnius'ta gerçekleştirilen ikili görüşmelere Türkiye'den 19 çelik üreticisi ve ihracatçısı katıldı. Bölgeden 70'in üzerinde ithalatçı firmayla yapılan 300'ü aşkın temas neticesinde yaklaşık 100 milyon dolarlık doğrudan iş hacminin temelleri atıldı.

LİTVANYA'DA TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA: PAZAR PAYI İKİ KATINA ÇIKACAK

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre; ÇİB Denetim Kurulu Üyesi Yavuz Kılıç, savaş öncesinde Letonya’nın çelik ithalatında Rusya’nın payının yüzde 60-65 seviyesinde olduğunu belirterek bölgenin artık güvenilir yeni tedarikçilere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

BALTIK PAZARI VE TÜRKİYE'NİN İHRACAT VERİLERİ

Litvanya (2025 ithalatı) : 1,45 Milyon Ton (Türkiye: 148.404 ton / yüzde 10,2 pay ile 2. sırada)

Letonya (2025 ithalatı) : 719 bin ton (Türkiye'den doğrudan alım: 22 bin tonu aştı)

En çok talep görenler : İnşaat çeliği, dikişli boru ve yassı sıcak ürünler

Orta vadeli hedef : Letonya ve Litvanya toplam ihracat varlığını 2 katına çıkarmak.

AB KOTALARI VE ÇİN BASKISINA KARŞI "YEŞİL DÖNÜŞÜM" AVANTAJI

Sektörün önündeki en büyük engellerden biri Avrupa Birliği'nin ithalat kotalarını 35 milyon tondan 18,5 milyon tona düşürmesi oldu. Bu durum Türkiye'nin Avrupa ihracatını %50 oranında sınırlama riski taşısa da kota yetersizliği nedeniyle Avrupalı alıcıların ek vergi ödeyerek dahi Türkiye'den çelik almak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

Diğer yandan Çin'in 160 milyon tonluk devasa ihracat baskısına karşı Türkiye; hız, esneklik, lojistik yakınlık ve hurdadan üretim yapan elektrik ark ocaklı (EAF) tesisleri sayesinde Yeşil Dönüşümde (CBAM) rakipsiz bir avantaj yakalıyor.

Allınan verilere göre Türkiye'nin çelik üretimi 2025'te yüzde 3,3 artarak 38,1 milyon tona yükseldi. Türkiye ham çelik üretiminde Avrupa 1.'si, dünya 7.'si ve çelik ihracatında dünya 5.'si konumunu koruyor.

ÇELİĞİN DAVOS'U İSTANBUL'DA: 1 MİLYAR DOLARLIK ZİRVE GELİYOR

Türk çelik sektörü, küresel ticaretteki sorunları çözmek ve yeni iş bağlantıları kurmak amacıyla dev bir zirveye ev sahipliği yapacak. ÇİB tarafından 25-27 Ekim 2026 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski ve Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenecek “Steel Networking Summits” etkinliğine 50'den fazla ülkeden 500 üst düzey temsilci katılacak.

ArcelorMittal, Tata Steel, Eurofer ve Eurometal başkanlarının katılacağı zirvede gerçekleştirilecek alım heyetleriyle en az 1 milyar dolarlık iş hacminin temellerinin atılması hedefleniyor.