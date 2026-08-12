Kamuoyunda çerçeve yasa olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Meclis'te rekor oyla yasalaştı.
Süreçte kritik eşik aşıldı. Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
NUMAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Kanunun kabul edilmesinden sonra dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Beştepe'de bir görüşme yapılmıştı.
İki ismin Terörsüz Türkiye süreci için düzenlenen yasal düzenlemeyi ele aldıkları ifade edilmişti. Öte yandan görüşmede süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenilmişti.
REKOR OYLA KABUL EDİLDİ
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda rekor sayıda oyla yasalaştı.