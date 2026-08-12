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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, TBMM'de kabul edilen Çerçeve Yasa tartışmalarının ardından kendi partisinin alternatif önerisini kamuoyuyla paylaştı.

Hüseyin Baş, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme bizce şöyle olur” diyerek 13 maddelik önerisini açıkladı. Öneride Türkiye'nin üniter yapısından ekonomiye, yargı bağımsızlığından eğitime, sağlık hizmetlerinden dış politikaya kadar birçok başlık yer aldı.

“ÜNİTER YAPI VE ATATÜRK İLKELERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Baş'ın önerisinin ilk maddesinde devletin üniter yapısı ve Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri vurgulandı.

İkinci maddede ise Türkiye'nin yabancılara ve yandaşlara verilen madenlerinin geri alınması ve kaynakların devlet-millet ortaklığıyla işletilmesi önerildi. Bu kaynaklardan elde edilecek gelirin vatandaşlara “vatandaşlık maaşı” olarak verilmesi gerektiği belirtildi.

Öneride özelleştirmeler yoluyla elden çıkarılan fabrikaların yeniden devletleştirilmesi ve bölgesel istihdamın güçlendirilmesi de yer aldı.

YARGI, EĞİTİM VE SAĞLIK İÇİN DİKKAT ÇEKEN MADDELER

Hüseyin Baş'ın 13 maddelik önerisinde yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığına da geniş yer verildi.

Yargının siyasallaşmasının önüne geçilmesi, herkesin devletine güvenmesini sağlayacak bir adalet anlayışının oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Eğitim alanında ise köy okullarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve “okulsuz köy kalmaması” önerildi. Sağlık hizmetlerinin de ülke genelinde eşit kalitede sunulması ve bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi.

AF, GÖÇ VE DIŞ POLİTİKA MADDELERİ

Önerinin dikkat çeken maddelerinden birinde, Türk askerine, polisine, öğretmenine veya doktoruna silah doğrultmuş kişiler ve gruplar için af söz konusu olmaması gerektiği savunuldu.

Baş ayrıca kontrolsüz dış göçün önlenmesini ve Türkiye'deki kaçak göçmenlerin hukuk çerçevesinde ülkelerine gönderilmesini önerdi.

Dış politikaya ilişkin maddelerde ise Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden ülkelerle ilişkilerini gözden geçirmesi, komşularıyla iyi ilişkiler kurarak bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için adımlar atması gerektiği ifade edildi.

BTP'NİN 13 MADDELİK ÖNERİSİ

Hüseyin Baş'ın açıkladığı öneride yer alan maddeler özetle şöyle:

Türkiye'nin üniter yapısının ve Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinin korunması.

Madenlerin devlet-millet ortaklığıyla işletilmesi ve gelirinin vatandaşlık maaşı olarak verilmesi.

Özelleştirilen fabrikaların yeniden devletleştirilmesi ve istihdamın güçlendirilmesi.

Milli Ekonomi Modeli ile gelir adaletinin sağlanması.

Yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi.

Yargıdaki siyasallaşmanın ortadan kaldırılması.

Köy okullarının yeniden açılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

Sağlık hizmetlerine ülke genelinde eşit erişimin sağlanması.

Milli birlik ve beraberliği güçlendirecek yayın ve eğitim faaliyetlerinin yapılması.

Türk askerine, polisine, öğretmenine ve doktoruna silah doğrultan kişi veya gruplar için af teklif edilmemesi.

Kontrolsüz dış göçün önlenmesi ve kaçak göçmenlerin hukuk çerçevesinde ülkelerine gönderilmesi.

Ulusal güvenliği tehdit eden ülkelerle ilişkilerin gözden geçirilmesi.

Komşularla iyi ilişkiler kurularak bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi.