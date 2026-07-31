CHP'den istifası sonrası yoluna bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar siyasetin gündemine oturdu. İddialar karşısında sessizliğini koruyan Tugay'ın bir süredir Özgür Özel yönetimi ve İzmir'de YENİ Parti'ye geçenlerle irtibatını kestiği ifade edildi.

AK PARTİ İLE TEMASLARI SIKLAŞTI

Kendisini dün arayan ve ulaşamayan YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'in telefonuna da dönmediği öğrenilen Tugay'ın bir süredir AK Partili yetkililerle görüştüğü belirtildi. Son dönemde ise Tugay'ın AK Parti ile gerçekleştirdiği temasların yoğunlaştığı ifade edildi.

TUGAY AK PARTİ'DEN SÜRE İSTEDİ

Aktarılan bilgilere göre Tugay'ın AK Parti ile yaptığı son görüşmede iktidar partisi yetkililerinden süre istediği ve İzmir halkının tepkisinden çekindiğini belirttiği öğrenildi. İzmir kulislerinde Tugay’ın "süre isteme" hamlesinin sadece bir zaman kazanma taktiği mi, yoksa tabandan gelebilecek tepkileri ölçme stratejisi mi olduğu tartışılıyor.

İKTİDARDAN TUGAY'A GÜVENCE PAKETİ

Tugay’ın bu çekincesine karşılık AK Parti cephesinin ise İzmir’deki yatırım projeleri ve belediyenin finansal yükümlülükleri üzerinden bir güvence paketi sunduğu ileri sürülüyor.

Edinilen bilgilere göre iktidar partisi yetkilileri Tugay’a "İzmir’e büyük projeler ve kaynak akışı sağlama" vaadinde bulunarak hem belediye hizmetlerinin önünü açmayı hem de olası kamuoyu tepkisini hizmet odaklı bir söylemle kırılabileceği şeklinde ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

ERDOĞAN'A 14 AĞUSTOS HEDİYESİ OLACAK

İktidar yetkilileri dev altyapı projeleri, merkezi hükümet destekli krediler ve hazine onaylı kaynak vaatleriyle Tugay’ın elini rahatlatmayı hedeflerken, AK Parti'nin 14 Ağustos'taki 25'inci kuruluş yıl dönümünde Cemil Tugay'ın katılımıyla gövde gösterisinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca iktidar kulislerinde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye olası katılımının Erdoğan'a 14 Ağustos hediyesi olarak değerlendiriliyor.

SİYASİ YASAK İHTİMALİ

YENİ Partili kaynaklar ise Cemil Tugay’ın CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada 12 sanıkla birlikte yargılandığı ve 16 Eylül'e de görülecek olan davada siyasi yasak alma olasılığının yüksek olduğunu ve bu yüzden Özel ile iletişimi kesip iktidar partisi ile temasa geçmiş olabileceğini ifade etti.