Gazeteci Mustafa Yavuz, Özgür Özel ve Cemil Tugay'ın aralarının açık olduğunu öne sürerek, " Cemil Tugay AK Parti'ye geçmek istiyor" dedi.

Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Cemil Tugay yeni partinin kuruluş aşamasında Özgür Özel'in yanlarında olacağını söyledi ama Cemil Tugay iki nedenden dolayı o gün orada olmadı. Bir, Cemil Tugay şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için çok yoğun bir kulis ve temas halinde şu anda. Evet, net bilgi söylüyorum. Cemil Tugay, AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için şu anda yoğun bir çaba, görüşme trafiği içerisinde."

"ÖZEL'LE TUGAY'IN ARASI BOZUK"

"Ben devamını getireyim. Özgür Özel'le Cemil Tugay'ın arası zaten bir süredir bozuk. Ben bugün bu kulis bilgisini alınca hem Cemil Bey'in etrafındaki isimleri aradım özellikle hem de orada Özgür Özel'e yakın isimleri aradım. Yani, iki taraf da birbirine karşı ipler zaten kopmuş. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi 'Yeni parti kurulduğunda Cemil Tugay yanımızda olacak', öyle bir durum Cemil Tugay tarafında yok kesinlikle. Cemil Bey, AK Parti'ye geçmek için AK Parti'nin İzmir'deki kurmay heyetiyle, kurmay ekibiyle bir temas halinde. Bir ikincisi de yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ceza davası var. Bu ceza davasında da Tugay'ın ismi geçiyor.