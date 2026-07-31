Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını gerçekleştiren yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu.
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 3 üniversite var
Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını derecelendiren yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 sıralamasını duyurdu. "Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesinin" sıralandığı listede, Türkiye’den 13 üniversite ilk 1000 arasında yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan değerlendirmede, üniversiteler "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası iş birliği" olmak üzere 6 göstergeye göre sıralandı.
Açıklanan sonuçlara göre, Türkiye'den 500-1000 bandında toplam 13 üniversite yer aldı. Bu üniversiteler arasında en iyi dereceyi 585'inci sıradaki Hacettepe Üniversitesi elde etti.
Hacettepe Üniversitesi'ni sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (710), Ankara Üniversitesi (748), Gazi Üniversitesi (824), Koç Üniversitesi (832), İstanbul Üniversitesi (890), Ege Üniversitesi (891), Atatürk Üniversitesi (894), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (936), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (958), Yakın Doğu Üniversitesi (971), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (977) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (981) izledi.
URAP sıralamasında ilk sırada ABD'deki Harvard Üniversitesi yer aldı. Harvard'ı Çin'den Zhejiang Üniversitesi ikinci, yine Çin'den Shanghai Jiao Tong Üniversitesi üçüncü ve Tsinghua Üniversitesi dördüncü sırada takip etti.
İLK 10’DA ÇİN’DEN 5 ÜNİVERSİTE VAR
Beşinci sırada İngiltere'den University College London yer alırken, Kanada'dan Toronto Üniversitesi altıncı, İngiltere'den Oxford Üniversitesi yedinci oldu.Çin'den Peking Üniversitesi sekizinci, ABD'den Stanford Üniversitesi dokuzuncu ve Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi onuncu sırada yer aldı.
İlk 10'da Çin’in 5 üniversitesi bulunuyor.