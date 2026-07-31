Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 3 üniversite var

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan değerlendirmede, üniversiteler "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası iş birliği" olmak üzere 6 göstergeye göre sıralandı.